Министр обороны Франции Лекорню признался в сотрудничестве с Россией
Французский министр обороны Себастьян Лекорню утверждает, что он и подконтрольные ему служащие взаимодействуют с российскими коллегами.
Издание Journal du Dimanche взяло интервью у главы французского оборонного ведомства Себастьяна Лекорню, который публично заявил, что он и всё Министерство обороны Франции ведёт сотрудничество с российскими коллегами из военных спецслужб.
Также Лекорню признал, что французские дипломаты тоже сотрудничают с россиянами, поскольку Франция и Россия официально не находятся в состоянии войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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