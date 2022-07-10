Министр обороны Франции Лекорню признался в сотрудничестве с Россией

Французский министр обороны Себастьян Лекорню утверждает, что он и подконтрольные ему служащие взаимодействуют с российскими коллегами.

Издание Journal du Dimanche взяло интервью у главы французского оборонного ведомства Себастьяна Лекорню, который публично заявил, что он и всё Министерство обороны Франции ведёт сотрудничество с российскими коллегами из военных спецслужб.

Также Лекорню признал, что французские дипломаты тоже сотрудничают с россиянами, поскольку Франция и Россия официально не находятся в состоянии войны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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