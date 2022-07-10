Рыбак пришёл в спортзал, чтобы потренироваться справляться с будущими крупными уловами

Многие люди, отправляющиеся в спортзал, ставят перед собой конкретные цели и заранее знают, каких результатов им хотелось бы добиться.

К таким персонам можно отнести и этого жителя Санта-Катарины (Бразилия), но только его цель была несколько специфической.

Рыбак решил потренировать навыки, которые впоследствии помогут ему справиться с крупными уловами. Оптимистичный весельчак не мог не вызвать улыбку.

Шутливый видеоролик понравился зрителям, хотя некоторые отметили, что незнакомец со своей тренировкой уж больно размахнулся — судя по всему, он хочет выйти с удочкой как минимум против целого кита.

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