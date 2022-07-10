Мужчина женился в первый раз в жизни в 95-летнем возрасте

Уроженец Австралии эмигрировал в Кардифф (Уэльс) в 1954 году. С 1970 по 1982 год Джулиан был солистом Валлийской национальной оперы.

23 года назад он познакомился с Валери Уильямс. Однако, всего лишь несколько месяцев назад мужчина решился расстаться с холостяцкой жизнью и сделать любимой предложение.

Свадьба 95-летнего жениха и 84-летней невесты получилась очень трогательной. Церемония состоялась в баптистской церкви Голгофы — именно там Джулиан и Валери познакомились.

Особенный интерес у родственников и друзей вызывали чувства жениха, который впервые в жизни вступил в брак в столь преклонном возрасте.

Джулиан пошутил, что ему сложно определиться с эмоциями, ведь он не помнит никаких других браков. Он просто счастлив, что связал судьбу с доброй и отзывчивой женщиной, с которой мечтает прожить как можно дольше.

Валери, называющая новоиспечённого супруга прекрасным джентльменом, полностью разделяет чувства Джулиана.