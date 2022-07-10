Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой женится, из свадьбы хотят сделать шоу

По словам жениха Василия, свадьба не будет классической, молодожены намерены устроить оригинальное шоу и его подготовкой занимаются сами.

Единственный сын 59-летнего Виктора Рыбина и 12-летней Натальи Сенчуковой женится, свадьба состоится уже через 2 недели.

Со своей невестой Дарьей 23-летний Василий знаком уже много лет. Еще в прошлом году пара сыграла новоселье в загородном доме, который молодой человек купил за свои средства, сообщает "Вокруг ТВ".

А сейчас на повестке дня - подготовка к торжеству. По словам Василия, свадьба не будет классической. Молодожены намерены устроить оригинальное шоу и его подготовкой занимаются сами.

"Сами готовим номера. Целыми днями на звонках с фотографами, ведущими, видеографами", - поделился жених. По его словам, на свадьбу приглашены 80 гостей - родных, друзей, в том числе - из других городов.

Василий признался, что для него образец идеальной семьи - его родители, которые прожили вместе 30 лет. И они с Дашей хотят равняться на них.