Хозяйка бросила работу, чтобы заботиться об умирающей собаке и исполнять её желания

Меган Маршалл обожает свою собаку Сашу, с которой они живут душа в душу вот уже более 15 лет.

Недавно жительница Рединга (Великобритания) испытала большое горе.

Престарелой собаке поставили сразу несколько серьёзных диагнозов, включая деменцию и когнитивную дисфункцию. Саша не проживёт слишком долго, а потому хозяйка решила сделать то время, которое осталось у питомицы, незабываемым.

Меган бросила работу (она была выгульщицей собак) и составила список желаний, которые, по её мнению, могли бы прийти в голову Саше. Теперь хозяйка занимается тем, что исполняет собачьи мечты.

Женщина и собака уже успели съездить на пляж, поесть мороженого, купленного в фургончике, посетить выставку собак, устроить роскошный ужин со стейком, закатить вечеринку в честь дня рождения и позволить четвероногим подружкам Саши остаться у неё с ночёвкой.

Любимица Меган также повстречалась с Санта-Клаусом, побывала в зоопарке, посетила дворец Бленхейм (Англия) и другие достопримечательности.

Также Саше устроили фотосессию с профессиональным фотографом. Меган призналась, что со страхом думает о том, что Саши скоро не станет. Но её утешает то, что она хотя бы постаралась сделать жизнь любимицы счастливой и наполненной яркими эмоциями.