Германия без газа: как немцы готовятся к холодному сезону

Цены на энергоносители резко растут, арендодатели и компании по управлению недвижимостью увеличивают ежемесячную фиксированную ставку расходов на отопление. Как будет развиваться дальше газовая промышленность в Германии дальше?

Одна жилищная компания в Берлине объявляет о 100% повышении цен на отопление для квартир, отапливаемых газом или маслом. Пожалуй для Германии эта зима будет действительно суровой.

Люди страдают не только от растущих цен на энергоносители. Инфляция влияет почти на все. Канцлер Германии Олаф Шольц уже дал понять, что ни одно государство в мире не сможет покрыть надвигающуюся лавину расходов.

“Мы не сможем субсидировать все цены”, - подчеркнул канцлер.

Тем временем министр экономики Роберт Хабек в течение последних нескольких недель призывал немцев экономить энергию.

Крупнейшая компания недвижимости Vonovia планирует снизить температуру по умолчанию в зданиях с газовым отоплением до комнатной температуры 17 градусов по Цельсию (62,6 по Фаренгейту) ночью, что, по ее оценкам, сократит потребление на 8%. Но это значит, что температура уже не будет такой комфортной как раньше.

В течение дня отопление будет продолжаться в обычном режиме. Это не повлияет на подачу горячей воды, и не будет никаких ограничений на принятие душа или купание.

Но в Диппольдисвальде все выглядит по-другому. В этом маленьком городке в Саксонии жилищный кооператив недавно сообщил своим жильцам, что в будущем горячая вода будет подаваться только ранним утром, в полдень и вечером.

Жителям сказали: “Как уже было объявлено на общем собрании, теперь мы должны экономить на зиму”, что вызвало бурную дискуссию среди населения.

В Министерстве экономики кондиционер был отключен несколько недель назад, и осенью будет использоваться меньше отопления.

Это также можно было бы сделать в министерствах государственного уровня и других правительственных учреждениях, заявил министр Хабек в пятницу в Бундесрате, парламентской палате, представляющей государства Германии.

Дело в том, что зависимость Берлина от российского газа долгое время недооценивалась. Большая его часть проходит по трубопроводу "Северный поток", который доставляет природный газ через Балтийское море непосредственно в Германию.

В 2021 году доля поставок российского газа составляла 55%; в настоящее время, по данным Министерства экономики, она составляет 35%.