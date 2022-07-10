Модникам предложили раскошелиться на сильно потрёпанные кеды

Нарочито потрёпанная и потёртая одежда может выглядеть довольно стильно, но иногда дизайнеры заходят слишком далеко.

Например, новинка от модного дома «Balenciaga» заставила любителей необычной одежды и обуви говорить о том, что на сей раз законодатели мод вышли за рамки дозволенного.

Покупателям предложили обуться в кеды, которые выглядят так, будто их уже кто-то носил, причём не один год.

Удивительно, что обувь, которую вполне можно отыскать в помойке, доступна не каждому, ведь не всякий решится заплатить за кеды 1850 долларов.

Некоторые шутники заявляют, что очень хотели бы лично познакомиться с чудаками, которые сильно потратятся на обувь, выглядящую так, как будто её переехала газонокосилка.

Кроме того, есть мнение, что таким модникам явно нужна помощь психиатра.