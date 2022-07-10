10 июля православные христиане отмечают Самсонов день

В этот день верующие должны посетить храм, сварить молочную кашу, угостить путника и побить детей лопухами. Традиции берут начало из глубины веков.

Самсон Странноприимец - святой, выходец из состоятельной семьи, жил при римском императора Юстиниане Первом.

Был успешным врачом и смог вылечить самого императора. Тот в знак благодарности велел выстроить дом для больных людей.

Самсон же до конца своих дней оказывал помощь всем, кто в ней нуждался, к нему за лечением люди приходили отовсюду. После смерти церковь причислила Самсона к лику святых.

До сих пор верующие обращаются к нему в своих молитвах, прося за тех, кто тяжело болен или оказался в трудной ситуации.

Традиции и обряды

Отмечается Самсонов день (Сеногной) 10 июля. В этот день на Руси зазывали к себе путников, хорошо кормили их и давали ночлег - лучшее место в доме.

Начинать этот день у верующих было принято с молочной каши, не жалея масла, чтобы угодить Святому и получить финансовое благополучие.

Обязательно нужно было сходить в храм и помолиться Самсону. При этом нищим и нуждающимся жертвовали деньги - чем больше, тем лучше.

В Самсонов день была еще одна интересная традиция - бить детей лопухами. Крестьяне были уверены, если трижды хлопнуть ребенка лопухом и проговорить "не будь лопухом", то он вырастет умным и способным.

Также в этот день девушки гадали, совершали обряды и ритуалы, связанные с выбором женихов и предстоящим замужеством.

Запреты на Самсонов день

Нельзя работать на лошади в поле, если ее не освятили в церкви.

Запрещено валяться на скошенной траве, иначе все заготовленное сено может сгнить.

Недопустимо отказывать в помощи - ни своим, ни чужим людям.

Приглашать на свидание возле березы, иначе дерево может напустить тоску, от которой потом нельзя будет избавиться.

Ночью на Самсонов день нельзя было оставлять детей одних. В это время нечистая сила покушалась на малышей, заставляя их болеть и капризничать. Сыновья и дочки ночью спали между родителями.