Рекордсмен, жонглируя тремя кубиками Рубика, сумел собрать их
Анхель Альварадо сумел собрать сразу три кубика Рубика, при этом житель Боготы (Колумбия) ещё и жонглировал головоломками.
Юноша в течение двух лет тренировался для достижения таких впечатляющих результатов.
Первой задачей стало решение всего лишь одного кубика во время жонглирования, и это заняло пять месяцев.
Как только ловкость и концентрация позволили трюкачу справиться с одной головоломкой, он добавил ещё два кубика и продолжил тренировки, увенчавшиеся блистательным успехом.
Анхель рассказал, что хотел доказать и себе, и окружающим, что практика и огромная решимость позволяют достигать трудных целей. Что ж, у него это отлично получилось.
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Опубликовано: Анна Драйв
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