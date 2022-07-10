Рекордсмен, жонглируя тремя кубиками Рубика, сумел собрать их

Анхель Альварадо сумел собрать сразу три кубика Рубика, при этом житель Боготы (Колумбия) ещё и жонглировал головоломками.

Юноша в течение двух лет тренировался для достижения таких впечатляющих результатов.

Первой задачей стало решение всего лишь одного кубика во время жонглирования, и это заняло пять месяцев.

Как только ловкость и концентрация позволили трюкачу справиться с одной головоломкой, он добавил ещё два кубика и продолжил тренировки, увенчавшиеся блистательным успехом.

Анхель рассказал, что хотел доказать и себе, и окружающим, что практика и огромная решимость позволяют достигать трудных целей. Что ж, у него это отлично получилось.

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