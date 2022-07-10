Пригласив домой любовницу, муж забыл о камере видеонаблюдения, на чём и попался

Герой этой истории — футболист низшей лиги, и практически после каждого матча вокруг него околачиваются молодые дамы, жаждущие общения. По крайней мере, мужчина так утверждает.

Жена спортсмена в своё время была одной из таких поклонниц. Но недавно с супругой вышел разлад, приведший к катастрофе. Жена улетела в другую страну, чтобы поддержать сестру, родившую ребёнка, и осталась там слишком надолго, что не особенно нравилось её благоверному.

Скучающий муж не смог устоять перед искушением и вступил в интимные отношения с футбольной фанаткой, с которой познакомился в баре после игры. Временная любовница трижды приходила к нему домой, и мужчина мог бы только радоваться тому, что неплохо развлёкся в отсутствие жены, но против него сыграли современные технологии.

Когда супруга вернулась, она сделала онлайн-заказ одежды, который до неё не доехал.

В фирме заявили, что всё доставлено, так что женщина села просматривать запись с придверной камеры видеонаблюдения, чтобы понять, доставляли ли покупку и когда именно. Тут-то супруга и полюбовалась на некую незнакомку, которую благоверный приводил по ночам.

Она ушла из дома и вот уже три месяца отказывается общаться с мужем.

Мужчина не только поделился своими переживаниями, но и обратился за советом как к пользователям интернета, так и к онлайн-психологу.

Главный совет, который он получил — это умолять, умолять и ещё раз умолять жену о прощении. Только так можно получить шанс на сохранение брака.

Но даже если жена вернётся, мужчина должен запомнить: ещё одна случайная измена — и «чинить» в отношениях будет нечего.