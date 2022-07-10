Туристы из Британии считают, что слишком дорого заплатили за два коктейля и крабов
Жительницы Великобритании, проводившие отпуск на острове Миконос (Греция), сильно потратились в одном из ресторанов.
Мама и её 19-летняя дочка, придя в заведение, расположенное на побережье, заказали два коктейля и порцию крабов, а после около трёх часов сидели в шезлонгах, наслаждаясь свежим воздухом, напитками и вкусной едой.
Но счастье кончилось в тот момент, когда пришло время покидать гостеприимный ресторанчик.
Счёт, который принесли туристкам, шокировал дам — они должны были заплатить 520 евро за коктейли и крабов, а также 78 евро в качестве чаевых.
Клиентки попытались отказаться от оплаты непомерной суммы, но мужчины, работающие в ресторане, помешали маме с дочкой уйти, так что пришлось раскошеливаться.
Случай этот распространился в интернете, и немало туристов, побывавших в Греции и особенно на Миконосе, также отметили, что иной раз цены в ресторанах зашкаливают, причём по совершенно непонятной причине.
Опубликовано: Антон Райт
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