Девочка шести лет утонула в меловом карьере Волковысского района Беларуси

СК Беларуси сообщил о гибели шестилетнего ребёнка на меловом карьере в Волковысском районе Республики Беларусь.

Днём 10 июля пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила, что в Волковысском районе шестилетняя девочка скончалась на меловом карьере, куда пошла одна для купания. Находившийся в водоёме без присутствия взрослых ребёнок незамедлительно начал тонуть, что привело к его быстрой гибели.

Тело ребёнка в карьере обнаружил местный житель, который позвал спасателей службы ОСВОД. По прибытию на место происшествия работники специализированных служб извлекли бездыханное тело ребёнка из водоёма.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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