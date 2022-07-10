Девочка шести лет утонула в меловом карьере Волковысского района Беларуси
СК Беларуси сообщил о гибели шестилетнего ребёнка на меловом карьере в Волковысском районе Республики Беларусь.
Днём 10 июля пресс-служба Следственного комитета Беларуси сообщила, что в Волковысском районе шестилетняя девочка скончалась на меловом карьере, куда пошла одна для купания. Находившийся в водоёме без присутствия взрослых ребёнок незамедлительно начал тонуть, что привело к его быстрой гибели.
Тело ребёнка в карьере обнаружил местный житель, который позвал спасателей службы ОСВОД. По прибытию на место происшествия работники специализированных служб извлекли бездыханное тело ребёнка из водоёма.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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