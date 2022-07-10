Пожилая туристка, ушедшая из отеля в Тайланде на прогулку, потерялась в джунглях на неделю

Барбара Элизабет Моника Флэг Ланге целую неделю провела в джунглях на острове Пхукет (Таиланд).

Изначально 75-летняя туристка из Германии всего лишь отправилась на прогулку по лесу, сказав некоей знакомой, что собирается «добраться до дома на горе», но всё слишком затянулось.

Когда стало ясно, что женщина, не вернувшаяся в отель, отсутствует слишком долго, власти организовали её поиски.

Полицейские прочёсывали джунгли и летали над ними на вертолётах, опрашивали как местных жителей, так и туристов, но потерявшаяся Барбара (у которой, как полагают медики, болезнь Альцгеймера) как сквозь землю провалилась.

Как ни странно, но вовсе не спасатели обнаружили пропавшую даму, а маленький мальчик из горной деревушки.

Он шёл по лесистой местности и заметил незнакомку, по виду иностранку. Вернувшись домой, ребёнок рассказал родителям об этой встрече, и взрослые родственники мальчика уведомили власти.

Итак, спустя неделю туристка была найдена полицейскими и спасателями.

Обессиленная женщина лежала в ручье — можно предположить, что она таким образом охлаждалась в зной и утоляла жажду.

Барбару доставили в больницу, и медики оценивают её состояние как удовлетворительное. Также в клинику должен приехать переводчик, знающий немецкий язык, которому предстоит выяснить у бабушки, как она выживала все эти дни.

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