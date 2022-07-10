Жителям Нормандии (Франция) и туристам в настоящее время нужно остерегаться встреч с оленями
Эксперты этой местности предостерегают людей и туристов от встреч с пьяными оленями.
Эксперты из фонда «30 Million Friends», занимающегося спасением животных, сообщили, что сейчас олени могут вести себя неадекватно, причём по необычной причине — они пьяны.
Животные в это время года употребляют в пищу множество весенних почек, которые богаты сахаром.
Этот сахар бродит в желудках оленей — и эффект от этого процесса такой же, как если бы они употребляли алкоголь.
Людям нужно держаться от оленей на безопасном расстоянии — особенно от тех, кто выглядит и ведёт себя странным образом.
Опубликовано: Игнат Ветров
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