Жителям Нормандии (Франция) и туристам в настоящее время нужно остерегаться встреч с оленями

Эксперты этой местности предостерегают людей и туристов от встреч с пьяными оленями.

Эксперты из фонда «30 Million Friends», занимающегося спасением животных, сообщили, что сейчас олени могут вести себя неадекватно, причём по необычной причине — они пьяны.

Животные в это время года употребляют в пищу множество весенних почек, которые богаты сахаром.

Этот сахар бродит в желудках оленей — и эффект от этого процесса такой же, как если бы они употребляли алкоголь.

Людям нужно держаться от оленей на безопасном расстоянии — особенно от тех, кто выглядит и ведёт себя странным образом.