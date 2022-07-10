Шемекию Моррис, модельера из Флориды, то и дело обвиняют в том, что она плохая мать
Мама, покрывающая тело сынишки временными татуировками, подвергается жёсткой критике.
Женщине очень нравятся татуировки, и она считает, что её сынишка Трайлайн тоже должен приобщиться к подобной моде.
Теперь многие люди уверены, что малыш выглядит как самый настоящий бандит, поэтому Шемекия постоянно подвергается жёсткой критике.
И это несмотря на то, что татуировки, покрывающие тело мальчика, не настоящие — это временные переводные картинки.
-
Мать семейства в восторге от модного и несколько брутального облика любимого чада.
Она старается не принимать негатив, исходящий от окружающих, близко к сердцу. Татуировки Трайлайна дарят позитив не только ему, но и немалому количеству людей, с которыми он встречается на прогулках.
Правда, поначалу женщину критиковали даже родственники, но позже и они смирились, признав, что «татуированный» ребёнок может получать и дарить положительные эмоции.
Главное, чтобы переводные картинки ему не вредили.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Шемекию Моррис, модельера из Флориды, то и дело обвиняют в том, что она плохая мать
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Захарова: Псаки вовремя покинула тонущий корабль под названием «Белый дом»
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров