Шемекию Моррис, модельера из Флориды, то и дело обвиняют в том, что она плохая мать

Мама, покрывающая тело сынишки временными татуировками, подвергается жёсткой критике.

Женщине очень нравятся татуировки, и она считает, что её сынишка Трайлайн тоже должен приобщиться к подобной моде.

Теперь многие люди уверены, что малыш выглядит как самый настоящий бандит, поэтому Шемекия постоянно подвергается жёсткой критике.

И это несмотря на то, что татуировки, покрывающие тело мальчика, не настоящие — это временные переводные картинки.

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    Мать семейства в восторге от модного и несколько брутального облика любимого чада.

    Она старается не принимать негатив, исходящий от окружающих, близко к сердцу. Татуировки Трайлайна дарят позитив не только ему, но и немалому количеству людей, с которыми он встречается на прогулках.

    Правда, поначалу женщину критиковали даже родственники, но позже и они смирились, признав, что «татуированный» ребёнок может получать и дарить положительные эмоции.

    Главное, чтобы переводные картинки ему не вредили.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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