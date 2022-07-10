Шемекию Моррис, модельера из Флориды, то и дело обвиняют в том, что она плохая мать

Мама, покрывающая тело сынишки временными татуировками, подвергается жёсткой критике.

Женщине очень нравятся татуировки, и она считает, что её сынишка Трайлайн тоже должен приобщиться к подобной моде.

Теперь многие люди уверены, что малыш выглядит как самый настоящий бандит, поэтому Шемекия постоянно подвергается жёсткой критике.

И это несмотря на то, что татуировки, покрывающие тело мальчика, не настоящие — это временные переводные картинки.