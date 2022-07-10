В Индии родители подали в суд на сына и требуют от него либо крупную сумму денег, либо внука

Мамы и папы не всегда ладят со взрослыми детьми, но эти супруги из Харидвара (Индия) перевели недовольство сыном на новый уровень.

С. Р. Прасад и его жена подали в суд на родного сына.

Молодой мужчина женился в 2016 году, и всё это время его родители занимались по сути двумя вещами — материально поддерживали отпрыска, чтобы он мог учиться в США, а также мечтали о внуке.

Но прошло шесть лет, и Прасад с женой так ничего и не дождались. Их материальное состояние сильно ухудшилось, да и в моральном плане ничего не изменилось — внука они так и не понянчили.

Теперь родители через суд хотят получить от нерадивого сына компенсацию — он должен либо выплатить им 645000 долларов, либо обзавестись ребёнком любого пола в течение следующего календарного года.

А. К. Шривастава, адвокат истцов, считает, что их претензии отражают правду общества.

Родители инвестируют в детей немало денег, так что выросшие отпрыски также обязаны помогать родителям.