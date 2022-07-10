Daily Mail: Британию ждут миллионы нищих зимой из-за роста цены на электроэнергию

Газета Daily Mail прогнозирует появление огромного числа нищих в Великобритании уже этой зимой.

По данным новостного портала Daily Mail , британское консалтинговое агентство Cornwall Insight прогнозирует появление миллионов малообеспеченных британцев к этой зиме ввиду рекордного роста цены на электроэнергию в Великобритании.

Эксперты Cornwall Insight заверяют, что уже сейчас британский энергорегулятор Ofgem установил порог на использование света и газа в стране от 1971 фунтов стерлингов, что является баснословной суммой для услуг ЖКХ. Аналитики Cornwall Insight утверждают, что зимой этот порог вырастет до 3245 фунтов стерлингов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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