Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что специальной военной операции могло бы не быть, но США выгоден вооруженных конфликт.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 июля заявил, что военный конфликт России и Украины можно было бы избежать, если бы Соединенным штатам Америки, а также политики наподобие Бориса Джонсона не хотели конфликта.

Володин назвал Великобританию одним из апологетов развития ситуации через военный конфликт.

Он добавил, что власти таких стран совсем не думают о будущем, а судьба мирных украинцев для низ безразлична.

Также председатель Госдумы считает, что лидеры европейских государств не могут высказать свое мнение по поводу происходящего на Украине.

Он добавил, что в руководстве Европейского Союза и Соединенных штатов Америки наблюдается системный кризис.