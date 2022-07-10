Володин заявил, что ситуацию в Украине можно было бы разрешить миром
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что специальной военной операции могло бы не быть, но США выгоден вооруженных конфликт.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 июля заявил, что военный конфликт России и Украины можно было бы избежать, если бы Соединенным штатам Америки, а также политики наподобие Бориса Джонсона не хотели конфликта.
Володин назвал Великобританию одним из апологетов развития ситуации через военный конфликт.
Он добавил, что власти таких стран совсем не думают о будущем, а судьба мирных украинцев для низ безразлична.
Также председатель Госдумы считает, что лидеры европейских государств не могут высказать свое мнение по поводу происходящего на Украине.
Он добавил, что в руководстве Европейского Союза и Соединенных штатов Америки наблюдается системный кризис.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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