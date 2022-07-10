Бритни Спирс пожаловалась на то, что «Америка ее унизила»

Поп-звезда не скрывает правду о своем ментальном здоровье. Она призналась, что теперь стала очень уязвимой.

Бритни Спирс поделилась откровениями о наболевшем. 40-летняя американская певица призналась, что ее в родной стране с радостью травили.

Она недавно избавилась от опеки отца, вышла замуж за 28-летнего Сэма Асгари - то есть, по сути, начала новую страницу своей жизни.

Однако пережитое, похоже, звезду не отпускает. Поп-звезда рассказала о документальных фильмах, якобы призванных помочь ей справиться с ментальными проблемами. Но сама Бритни считает, что все не так.

«Я чувствую, что Америка унизила меня», — цитирует Спирс Космополитен. По словам певицы, она устала от бесконечного внимания папарацци, которые подстерегают ее повсюду, надеясь сделать эксклюзивные кадры.

Больше всего Бритни возмущает не то, что ее снимают в неприглядном виде, сколько шоу, где организаторы утверждают, будто хотят помочь ей.

Папарацци недавно выложили очередные фото звезды, на которых она предстала в кэжуал-образе: была одета в свитшот и удобные шорты. певица возвращалась домой после медового месяца, и после длительного перелета выглядела уставшей, но фотографы сумели сфотографировать ее со всех сторон.

Бритни Спирс не скрывает правду о своем ментальном здоровье. Она призналась, что теперь стала очень уязвимой.