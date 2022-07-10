Житель Бразилии обнаружил у себя на ферме самое высокое в мире дерево папайи

В прошлом году Тарчизио Фонтс понял, что одно из деревьев папайи, растущее на его ферме, является невероятно высоким.

Фермер из Нова-Аурора (штат Парана, Бразилия) показал необычное дерево другу Жилберто Францу, и мужчины, посоветовавшись, решили, что чудо-папайя вполне может претендовать на мировой рекорд.

Первоначально приятели использовали дрон, чтобы измерить высоту дерева, а уже после пригласили команду экспертов, которые подтвердили — это самая высокая папайя, высота которой составляет 14,55 метров.

Дерево официально внесено в Книгу рекордов Гиннеса, чем оба фермера невероятно гордятся. Им также приятно, что их город Нова-Аурора прославился таким удивительным образом.

Друзья вспоминают, что путь к рекорду омрачился одной неприятностью.

Из-за неожиданного похолодания папайя растеряла все плоды и листья, а согласно правилам Книги рекордов Гиннеса рекордное дерево должно быть живым.

Пришлось Тарчизио и Жилберто терпеливо ждать несколько месяцев, чтобы убедиться, что папайя не погибла, а испытала лишь временные проблемы со здоровьем. К счастью, с деревом всё оказалось в порядке.