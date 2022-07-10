Панические атаки: почему человек испытывает состояние как после похмелья

Если вы имеете дело с тревогой, вам может быть знакомо ощущение опустошения, которое возникает после приступа тревоги или паники. Это туман в мозгу и вялость. Почему так происходит?

Во время приступа тревоги или паники организм испытывает целый ряд химических изменений и начинает вырабатывать адреналин. Ваше сердцебиение учащается, а дыхание становится поверхностным. А после люди чувствуют себя умственно и физически истощенными.

Важно знать, что панические атаки и приступы тревоги, хотя их часто используют как синонимы, - это две разные вещи.

Паническая атака - это физиологическая реакция, при которой активируется реакция организма "сражайся или беги", чтобы помочь человеку подготовиться к чему-то опасному.

Люди часто говорят, что приступ паники ощущается так, как будто у них сердечный приступ или они умирают — это может вызвать сильную тревогу наряду со множеством физических симптомов, включая учащенное сердцебиение, потливость, дрожь и одышку.

Во время обоих типов приступов адреналин накачивается по всему телу. Когда вы приходите в себя после этого всплеска адреналина, вы можете почувствовать себя ошеломленным, потому что вы только что пережили интенсивный эмоциональный опыт, а в некоторых случаях и тяжелую физическую реакцию.

После приступа люди часто чувствуют себя не в своей тарелке и истощенными. А если у вас гипервентиляция, вы можете даже почувствовать боль — особенно в грудных мышцах. Некоторые могут испытывать тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли и мигрени наряду с обострением симптомов, связанных с хроническими заболеваниями, которые у них есть.

И, в зависимости от человека, последствия могут длиться пару часов или целый день или два.