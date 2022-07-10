Депутаты ЛДПР в Госдуме хотят переименовать термин «президент» на «правитель» РФ

Представители российской Госдумы от партии ЛДПР выступают за то, чтобы Путина называли не президентом, а правителем России.

Днём 10 июля депутаты российской Государственной думы от политической фракции ЛДПР выступили с инициативой по замене в России термина "президент" на "правитель" или "глава государства". В случае одобрения законопроекта Владимира Путина будут обязаны называть именно так.

По мнению представителей ЛДПР, термин "президент" имеет иностранное происхождение, ввиду чего его следует заменить на более исконно русское слово.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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