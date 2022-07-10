Депутаты ЛДПР в Госдуме хотят переименовать термин «президент» на «правитель» РФ
Представители российской Госдумы от партии ЛДПР выступают за то, чтобы Путина называли не президентом, а правителем России.
Днём 10 июля депутаты российской Государственной думы от политической фракции ЛДПР выступили с инициативой по замене в России термина "президент" на "правитель" или "глава государства". В случае одобрения законопроекта Владимира Путина будут обязаны называть именно так.
По мнению представителей ЛДПР, термин "президент" имеет иностранное происхождение, ввиду чего его следует заменить на более исконно русское слово.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Министр обороны Франции Лекорню признался в сотрудничестве с Россией
Володин назвал Польшу и Прибалтику странами, которые не имеют суверенитета
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Орехи кешью: как опасное производство наносит вред здоровью
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии