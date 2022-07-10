Дог по кличке Зевс официально признан самой высокой собакой в мире
Бриттани Дэвис из Бедфорда (Техас, США) всегда мечтала завести датского дога. По счастливой случайности у её брата Гаррета был знакомый, занимавшийся разведением этой породы.
Так что Гаррет сделал сестре подарок, который она считает потрясающим — щенка дога по кличке Зевс. Ещё в юном возрасте пёс отличался крупными размерами, являясь самым большим в помете.
Теперь Зевсу два года, и его рост составляет 1,046 метров, что официально признано мировым рекордом и внесено в Книгу рекордов Гиннеса.
Бриттани рассказала, что любимец мало интересуется своим новым статусом, хотя к повышенному вниманию ему не привыкать.
Куда бы дог ни отправился, все смотрят на него, а иногда в шутку спрашивают, где у этой лошади седло и можно ли покататься на удивительном животном.
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Зевс обожает фермерский рынок в Далласе (Техас, США), где его знают и любят многие торговцы, заранее готовящие для четвероногого покупателя угощение.
Вот только продавцам зевать не стоит — из-за своего роста хитрый пёс всегда найдёт возможность самостоятельно стянуть с прилавка понравившуюся вкусность.
Хозяйка Зевса добавила, что он очень добр, весел и прекрасно ладит как с людьми, так и с другими собаками, в том числе живущими с ним под одной крышей.
Порой озорные выходки Зевса приводят к тому, что его на время отправляют в конуру поразмыслить о своём поведении.
Кроме того, Бриттани призналась, что содержание колоссальной собаки приводит к столь же колоссальным тратам на корм.
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Опубликовано: Антон Райт
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