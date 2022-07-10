Дог по кличке Зевс официально признан самой высокой собакой в мире

Бриттани Дэвис из Бедфорда (Техас, США) всегда мечтала завести датского дога. По счастливой случайности у её брата Гаррета был знакомый, занимавшийся разведением этой породы.

Так что Гаррет сделал сестре подарок, который она считает потрясающим — щенка дога по кличке Зевс. Ещё в юном возрасте пёс отличался крупными размерами, являясь самым большим в помете.

Теперь Зевсу два года, и его рост составляет 1,046 метров, что официально признано мировым рекордом и внесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Бриттани рассказала, что любимец мало интересуется своим новым статусом, хотя к повышенному вниманию ему не привыкать.

Куда бы дог ни отправился, все смотрят на него, а иногда в шутку спрашивают, где у этой лошади седло и можно ли покататься на удивительном животном.