CDS: Германия заблокировала пакет помощи Евросоюза для Украины на сумму в 9
Издание Corriere della Sera утверждает, что правительство Германии заморозило проект Евросоюза по выделении финансовой помощи Украине на сумму в 9 миллиардов евро.
10 июля журналисты итальянской газеты Corriere della Sera сообщили, что министр финансов Германии Кристиан Линднер принял решение заблокировать пакет помощи от Евросоюза в адрес Украины, сумма которого составляет девять миллиардов евро. По мнению Линдера, страны-участницы ЕС не должны спонсировать Украину в ущерб себе.
По словам Кристиана Линдера, пока что Берлин одобрил пакет ЕС для Украины на 1 миллиард евро, однако в Киеве требуют пять миллиардов ежемесячно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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