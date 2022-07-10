CDS: Германия заблокировала пакет помощи Евросоюза для Украины на сумму в 9

Издание Corriere della Sera утверждает, что правительство Германии заморозило проект Евросоюза по выделении финансовой помощи Украине на сумму в 9 миллиардов евро.

10 июля журналисты итальянской газеты Corriere della Sera сообщили, что министр финансов Германии Кристиан Линднер принял решение заблокировать пакет помощи от Евросоюза в адрес Украины, сумма которого составляет девять миллиардов евро. По мнению Линдера, страны-участницы ЕС не должны спонсировать Украину в ущерб себе.

По словам Кристиана Линдера, пока что Берлин одобрил пакет ЕС для Украины на 1 миллиард евро, однако в Киеве требуют пять миллиардов ежемесячно.