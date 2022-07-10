Орехи кешью: как опасное производство наносит вред здоровью

Непереносимость лактозы становится с каждым днем все большей проблемой. А орехи кешью - прекрасным сырьем для производства веганской молочки. Но не все так просто.

Оказывается эти орехи могут быть крайне ядовитыми. Ну если быть точными не сами орехи, а лишь окружающая их оболочка, в которой содержится масло ушуриола. Контакт с урушиолом может вызвать зуд, волдыри и кожную сыпь.

Поэтому при сборе и производстве орехов производится тщательная очистка, которая не позволяет человеческому организму отравляться.

Но хочется отдельно отметить производство орехов кешью. Лишь три страны обеспечивают приток сырья: Вьетнам, Индия и Кот-д'Ивуар. Стоит отметить, что это крайне дешевое производство, над которым работают люди за сущие копейки - всего 3 евро за день.

Во Вьетнаме наркоманы в лагерях принудительной трудовой “реабилитации" занимаются производством и переработкой, а "тех, кто отказывается работать - наказывают”.

Почему люди отказываются от такого вида работ? Всему виной анакардиновая кислота, которая в больших концентрациях содержится во фруктах, из которых растут орехи кешью. Она обладает токсическими свойствами, которые провоцируют сильнейшие ожоги. Все это за “несколько долларов в месяц”.

Сутки рабского болезненного труда, чтобы вкусные орешки расхватывали с полок магазинов. Вот истинная цена за удовольствие, за которое приходится платить человеческими страданиями.

Между тем, есть и другие сухофрукты, которые столь же полезны для здоровья, преодолевают меньшие расстояния, чтобы попасть в наши магазины, и требуют меньшего использования, в то время как овсяное молоко является наименее экологически и социально проблематичным из альтернатив веганскому молоку.