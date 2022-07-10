Володин назвал Польшу и Прибалтику странами, которые не имеют суверенитета
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказался по поводу независимости Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 10 июля сказал, что политику Евросоюза определяет большинство, в том числе государства, не имеющие суверенитета.
По словам Володина, Соединенные Штаты Америки ослабили Евросоюз и политически, и экономически.
Он сказал, что итоговое решение в ЕС принимается большинством стран.
Он добавил, что это страны типа Польши, Прибалтики, которые, по словам Володина, являются сателлитами США и лишены своего суверенитета.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Министр обороны Франции Лекорню признался в сотрудничестве с Россией
Володин назвал Польшу и Прибалтику странами, которые не имеют суверенитета
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Орехи кешью: как опасное производство наносит вред здоровью
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии