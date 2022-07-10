Володин назвал Польшу и Прибалтику странами, которые не имеют суверенитета

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказался по поводу независимости Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 10 июля сказал, что политику Евросоюза определяет большинство, в том числе государства, не имеющие суверенитета.

По словам Володина, Соединенные Штаты Америки ослабили Евросоюз и политически, и экономически.

Он сказал, что итоговое решение в ЕС принимается большинством стран.

Он добавил, что это страны типа Польши, Прибалтики, которые, по словам Володина, являются сателлитами США и лишены своего суверенитета.