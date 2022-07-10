Марио Фернандес в ближайшую зиму не планирует возвращение в московский клуб

По словам агента защитника Марио Фернандеса, футболист не собирается возвращаться в ЦСКА предстоящей зимой и возможно перейдет в команду "Атлетико Паранаэнсе".

Жорже Машаду высказал предположение, что Марио Фернандес в будущем перейдет из московского клуба в состав сборной "Атлетико Паранаэнсе".

На сегодняшний день у футболиста остается в силе контракт с ЦСКА до 30 июня 2024 г. Он был приостановлен по просьбе Марио на неопределенное время.

Причиной стало ожидаемое пополнение в семействе.

Футболист уехал в Бразилию по окончании последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/2022 с "Ростовым" (со счетом 4:0), где он удачно забил мяч и продемонстрировал результативную передачу.

Ж. Машаду:

«Этим летом Марио не планирует заключать контракт ни с каким бразильским клубом. Возможно ли, что зимой он вернется в ЦСКА? На данный момент нет»