Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединенные штаты Америки стараются продавать Европе свои энергоносители, от чего ЕС проигрывает.

Глава ГД России Вячеслав Володин 10 июля сказал, что США добавили своих целей убрав Евросоюз из своих конкурентов.

По его словам, штаты заместили российскую нефть на европейском рынке своей более дорогой.

От этого, по словам Володина, Европа проигрывает. Володин считает, что использование дешевых российских энергоресурсов было выгодным для ЕС, а использование дорогих углеводородов сейчас наносит удар экономикам ЕС.

Из-за этого, считает спикер Госдумы, евро сильно просел и перестал конкурировать с долларом, как это происходило ранее.