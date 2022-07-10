25-летняя девушка без опыта работы стала замминистра евроинтеграции Украины
10 июля стало известно, что украинка 25-лет Анна Сергеева назначена на пост заместителя министра евроинтеграции страны.
Днём воскресенья газета "Украинские новости" сообщила, что 25-летняя Анна Сергеева стала новым заместителем министра по евроинтеграции Украины. Теперь зарплата девушки составит 68 600 гривен в месяц, что превышает месячную зарплату Владимира Зеленского более чем в два раза.
Известно, что последние четыре года Анна Сергеева занималась социально значимыми делами, помогая различным слоям населения, однако опыта в политике она не имеет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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