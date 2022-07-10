Марин Ле Пен: антироссийские санкции Запада лишь обогатили РФ и сделали Францию беднее

Бывший кандидат в президенты Франции Марин ле Пен утверждает, что санкции западных стран против России оказались неэффективными.

10 июля экс-кандидат в президенты Франции Марин ле Пен дала интервью телеканалу BFMTV, где публично заявила, что санкции коллективного Запада оказались не только бесполезными, но и вредными для Парижа, поскольку именно санкционные меры Запада сделали Москву богаче.

По мнению Марин ле Пен, экономические ограничительные меры в отношении России сделали французов значительно беднее ввиду ускорившейся инфляции в стране.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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