Бывший кандидат в президенты Франции Марин ле Пен утверждает, что санкции западных стран против России оказались неэффективными.

10 июля экс-кандидат в президенты Франции Марин ле Пен дала интервью телеканалу BFMTV, где публично заявила, что санкции коллективного Запада оказались не только бесполезными, но и вредными для Парижа, поскольку именно санкционные меры Запада сделали Москву богаче.

По мнению Марин ле Пен, экономические ограничительные меры в отношении России сделали французов значительно беднее ввиду ускорившейся инфляции в стране.