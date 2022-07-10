Формула любви: как гормоны определяют нашу степень влюбленности в партнера

Почему сегодня мы можем пылать от любви, а завтра холодно смотреть на нашего избранника? Всему виной гормоны нашего организма.

Вините в этом свои гормоны сколько угодно, хотя они и играют определенную роль в том, что вы попадаете в город влюбленных, есть и нехимические факторы, влияющие на то, влюбляемся ли мы.

Пары, испытывающие чувство влюбленности, обладают более повышенной концентрацией нескольких гормонов: дофамин, серотонин, фенилэтиламин, адреналин и норадреналин. Например, окситоцин и вазопрессин – два основных гормона, которые формируются в гипоталамусе, отвечают за сильную привязанность.

Выработка гормонов, которые побуждают нас к установлению преданных отношений, имеет смысл с эволюционной точки зрения: у наших предков было бы больше шансов успешно растить, кормить и защищать своих детей, если бы оба родителя работали вместе. Но означает ли это, что любовь - это всего лишь химический трюк, который разыгрывается над нашим мозгом?

Было доказано, что окситоцин увеличивает количество времени, которое вы проводите, глядя в глаза своему любимому человеку, а также повышает вашу способность читать чьи-то эмоции. Поэтому важно больше общаться и иметь тактильный контакт со своей второй половинкой.

Некоторые производители парфюмерии пытались использовать это, добавляя окситоцин в свои ароматы, но дозировка слишком мала, чтобы иметь какой-либо эффект.

Ученые предполагают, что когда-нибудь у них получится сделать "волшебное зелье любви". Но все-таки нужно учитывать, что наши поведенческие факторы и культурные ориентиры определяются преимущественно нами, а не нашими гормонами.