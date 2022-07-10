Reuters: Минфин Франции призвал готовиться к прекращению поставок газа из РФ
Министерство финансов Франции просит жителей страны и местные предприятия быть готовыми к существованию в условиях отсутствия российского газа.
Днём воскресенья министр финансов Франции Бруно Ле Мэр дал интервью американской газете Reuters, где сообщил, что французским гражданам и жителям стран Европейского союза необходимо быть готовыми к существованию в условиях, при которых Россия полностью прекратит прокачку газа в ЕС.
По мнению Бруно Ле Мэра, не готовиться к подобному развитию событий на уровне правительств стран-участниц Евросоюза было бы безответственно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Reuters: Минфин Франции призвал готовиться к прекращению поставок газа из РФ
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Формула любви: как гормоны определяют нашу степень влюбленности в партнера
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии