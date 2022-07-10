Reuters: Минфин Франции призвал готовиться к прекращению поставок газа из РФ

Министерство финансов Франции просит жителей страны и местные предприятия быть готовыми к существованию в условиях отсутствия российского газа.

Днём воскресенья министр финансов Франции Бруно Ле Мэр дал интервью американской газете Reuters, где сообщил, что французским гражданам и жителям стран Европейского союза необходимо быть готовыми к существованию в условиях, при которых Россия полностью прекратит прокачку газа в ЕС.

По мнению Бруно Ле Мэра, не готовиться к подобному развитию событий на уровне правительств стран-участниц Евросоюза было бы безответственно.