Четыре удара ножом в спину: мужчина убил в драке соперницу своей подруги
Женская драка в Балашихе превратилась в кровавую трагедию. Мужчина нанес ножевые ранения одной из участниц, вмешавшись в потасовку. Девушке не оказали помощь и бросили умирать на дороге.
Этот дикий случай произошел 4 июля в подмосковной Балашихе, на одном из дворов улицы Некрасова.
Очевидцы рассказали следующее: две девушки ссорились на улице, потом началась драка, мужчина хотел помочь своей подруге и ударил ее соперницу ножом в спину 4 раза.
После этого он скрылся с места преступления вместе с остальными участниками драки. Пострадавшей не оказали помощь, не вызвали бригаду врачей.
Окровавленную девушку оставили на дороге. Вскоре она скончалась на месте от тяжелых ранений.
Опубликовано: Храмова Оксана
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