Четыре удара ножом в спину: мужчина убил в драке соперницу своей подруги

Женская драка в Балашихе превратилась в кровавую трагедию. Мужчина нанес ножевые ранения одной из участниц, вмешавшись в потасовку. Девушке не оказали помощь и бросили умирать на дороге.

Этот дикий случай произошел 4 июля в подмосковной Балашихе, на одном из дворов улицы Некрасова.

Очевидцы рассказали следующее: две девушки ссорились на улице, потом началась драка, мужчина хотел помочь своей подруге и ударил ее соперницу ножом в спину 4 раза.

После этого он скрылся с места преступления вместе с остальными участниками драки. Пострадавшей не оказали помощь, не вызвали бригаду врачей.

Окровавленную девушку оставили на дороге. Вскоре она скончалась на месте от тяжелых ранений.