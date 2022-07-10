Олег Тиньков заявил о том, что рак, диагностированный у него три года назад, отступил
Острый миелоидный лейкоз, то есть злокачественную опухоль в костном мозге, у бизнесмена диагностировали три года назад.
Три года назад у бизнесмена Олега Тинькова диагностировали острый миелоидный лейкоз — это злокачественную опухоль в костном мозге. 51-летний предприниматель сразу начал проходить курс химиотерапии.
Тиньков перенес 2 сепсиса, коронавирусную инфекцию. А в декабре 2020-го сообщил, что излечился от лейкемии, однако аутоиммунные проблемы побороть удалось не сразу.
Но недавно бизнесмен заявил о наступлении полной ремиссии, и это подтвердил очередной тест.
«Второй день рождения это называется. Пишу для тех, у кого диагностировали лейкемию, лимфому или иные страшные болезни... Излечиться можно, нужно терпеть, это очень трудно, но верьте!» — написал Тиньков в соцсетях.
В июле 2020-го, чтобы помочь страдающим от рака крови людям, Олег Тиньков создал фонд, который возглавила его супруга Рина. В бюджет фонда вложено больше 20 000 000 000 росийских рублей - с перспективой при помощи благотворителей довести этот объем до 100 миллиардов.
Опубликовано: Светлана
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