Олег Тиньков вылечился от лейкемии, которую диагностировали у него три года назад

Столкнувшись с проблемой, бизнесмен создал фонд, который помогает людям с раком крови.

Три года назад у бизнесмена Олега Тинькова диагностировали острый миелоидный лейкоз — это злокачественную опухоль в костном мозге. 51-летний предприниматель сразу начал проходить курс химиотерапии.

Тиньков перенес 2 сепсиса, коронавирусную инфекцию. А в декабре 2020-го сообщил, что излечился от лейкемии, однако аутоиммунные проблемы побороть удалось не сразу.

Но недавно бизнесмен заявил о наступлении полной ремиссии, и это подтвердил очередной тест.

«Второй день рождения это называется. Пишу для тех, у кого диагностировали лейкемию, лимфому или иные страшные болезни... Излечиться можно, нужно терпеть, это очень трудно, но верьте!» — написал Тиньков в соцсетях. 

В июле 2020-го, чтобы помочь  страдающим от рака крови людям, Олег Тиньков создал фонд, который возглавила его супруга Рина. В бюджет фонда вложено больше 20 000 000 000 росийских рублей - с перспективой при помощи благотворителей довести этот объем до 100 миллиардов. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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