ГТС Украины недоволен решением Канады вернуть РФ турбину для «Северного потока»

Лидер газотранспортной системы Украины Сергей Макогон раскритиковал власти Канады за решение вернуть турбину "Северного потока" "Газпрому".

10 июля директор газотранспортных сетей Украины Сергей Макогон выступил с резкой критикой правительства Канады, которое под давлением коллег из Германии решили исключить из санкций турбину Siemens, необходимую для работы газопровода "Северный поток". Теперь турбина будет передана российскому "Газпрому", и после её установки Берлин вновь получит российский газ.

Макогон утверждает, что данный случай исключения сектора российской экономики из-под западных санкций опасен для Украины, однако он понимает, что страны Европы просто хотят накопить запасы газа на зиму.