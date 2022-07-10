Посол США Чанг призвала к мирной передаче власти в Шри-Ланке

Посол Соединенных штатов Америки в Шри-Ланке Джули Чанг призвала протестующих и правительство организовать демократическую мирную передачу власти.

Глава дипломатической миссии США на Шри-Ланке Джули Чанг 10 июля обратилась к сторонам внутреннего конфликта в Шри-Ланке.

Она заявила, что необходимо сотрудничать для достижения мирной демократической передачи власти.

По словам Чанг, новое правительство должно быть конституционно избранным, а его задачами должны быть работа над экономической стабильностью государства и устранением недовольства народа.

Чанг говорит, что необходимо обеспечить население постоянным доступом к электроэнергии, продовольствия и топлива.