Истребитель США F-18 упал с авианосца «Гарри Трумэн», утонув в Средиземном море

Американский истребитель F-18 затонул в Средиземном море после неудачной попытки пополнить запасы воды.

Пресс-служба Военно-морских сил США сообщила, что американский истребититель F-18 Super Hornet упал в Средиземное море с авианосца "Гарри Трумэн". Известно, что инцидент произошёл ещё 8 июля, когда самолёт F-18 пытался восполнить запасы воды на борту.

Примечательно, что позднее истребитель был поднят со дна и оказался исправным, что позволяет ему и далее выполнять боевые задачи. Тем не менее, один моряк оказался ранен.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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