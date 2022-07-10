Семья пропавшего на Украине военного обвинила Вашингтон в бездействии
Семья пропавшего без вести на Украине пехотинца Грейди Курпаси обвинила власти США в бездействии.
Издание Washington Post 10 июля опубликовало материал с мнением семьи бывшего военного США Грейди Курпаси по поводу его пропажи на Украине.
Близкие Курпаси говорят, что власти США и администрация президента Байдена бездействуют или недостаточно оперативно работают.
Семья и друзья считают, будто властям необходимо скорее вступить в переговоры с Москвой, поскольку от этого зависит жизни Курпаси.
Семья пехотинца пишет, что Байден с ними не общался. Есть данные, что в день исчезновения Курпаси находился с Эндрю Хиллом, британским наемником, Хилл попал в плен Вооруженных Сил России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Один человек погиб на Украинском бульваре Москвы от последствий ураганного ветра
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Александр Лукашенко выпил с космонавтом на Трофимовой кринице
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии