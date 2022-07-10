Семья пропавшего на Украине военного обвинила Вашингтон в бездействии

Семья пропавшего без вести на Украине пехотинца Грейди Курпаси обвинила власти США в бездействии.

Издание Washington Post 10 июля опубликовало материал с мнением семьи бывшего военного США Грейди Курпаси по поводу его пропажи на Украине.

Близкие Курпаси говорят, что власти США и администрация президента Байдена бездействуют или недостаточно оперативно работают.

Семья и друзья считают, будто властям необходимо скорее вступить в переговоры с Москвой, поскольку от этого зависит жизни Курпаси.

Семья пехотинца пишет, что Байден с ними не общался. Есть данные, что в день исчезновения Курпаси находился с Эндрю Хиллом, британским наемником, Хилл попал в плен Вооруженных Сил России.