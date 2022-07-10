Агутин нарвался на скандал: артист толкнул алкаша, который взобрался на сцену во время концерта

Мнения поклонников музыканта разделились, одни его поддерживают, но другие осуждают за то, что «руки распустил».

Выступление 53-летнего Леонида Агутина в Челябинской области вызвало громкий скандал. Один из разгоряченных поклонников в Миассе чуть не сорвал концерт своей выходкой.

Будучи хорошо подшофе, мужчина выскочил на сцену в тот момент, когда артист исполнял хит «Остров». Зритель подбежал к поющему Леониду и что-то стал говорить, сообщает Экспресс газета.

Агутин грубо оттолкнул алкаша, и тот поспешил ретироваться. После инцидента настроение у многих было испорчено - включая самого музыканта. Активного зрителя вывели из зала.

ЧП на сцене произошло 9 июля - как уточняют местные СМИ, концерт был приурочен к 78-й годовщине выпуска ЗиС-5В, организовал его автозавод «Урал». Наряду с Агутиным в нем приняли участие и другие знаменитости.

Пользователи Сети активно комментируют произошедшие. При этом их мнения разделились. Если одни поддерживают певца, то другие возмущаются тем, что он "ручонки распустил".