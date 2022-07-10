Александр Лукашенко выпил с космонавтом на Трофимовой кринице

Александр Лукашенко и космонавт РФ Олег Новицкий посетили Трофимову криницу в Александрии, где вместе выпили.

10 июля космонавт и герой России Сергей Новицкий прибыл в родной город Александра Лукашенко - Александрию. Там его встретил белорусский президент, показав дом своей матери и памятные сердцу места.

Далее Лукашенко и Новицкий посетили местную достопримечательность, которой является Трофимова криница. Там космонавт и президент вместе выпили воды из святого источника.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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