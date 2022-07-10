Один человек погиб на Украинском бульваре Москвы от последствий ураганного ветра

Пришедший в Москву ураган стал причиной гибели одного местного жителя и ранений у пятерых.

Вечером 10 июля ряд российским СМИ сообщил, что пришедший сегодня в Москву ураган привёл к смерти как минимум одного местного жителя. По данным журналистов, на Украинском бульваре российской столицы шквальный ветер внезапно повалил дерево на проходившего мимо мужчину, ввиду чего тот скончался на месте.

Также ураган в Москве и области стал причиной обращения к медиком ещё пяти человек, среди которых есть одна беременная женщина. Кроме того, ветер повредил 17 машин в столице.