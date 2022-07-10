NYT: реакция ФРГ на слова Мельника о Бандере стала причиной его увольнения

Причиной отставки посла Украины в Германии Андрея Мельника стала реакция официального Берлина на слова политика о Степане Бандере и националистах.

Американская газета The New York Times уведомляет, что настоящей причиной решения Владимира Зеленского уволить посла Украины в Германии Андрея Мельника стали его недавние слова о Степане Бандере. Тогда Мельник заявил, что якобы нет никаких доказательств тому, что Бандера был причастен к убийству поляков и евреев.

Правительство Германии крайне негативно отнеслось к словам Андрея Мельника, ввиду чего политик был уволен с должности посла Украины в ФРГ через неделю после произнесённой речи о Бандере.