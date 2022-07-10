Активисты ходатайствуют о лишении Андрея Разина звания заслуженного артиста

Они обратились с петицией к главе Республики Крым Сергею Аксенову на официальном сайте, аргументировав заявление тем, что Разин такого звания недостоен.

Авторы петиции подчеркнули, что Андрей Разин – не артист. На сайте думы Ставропольского края он упоминается, как региональный депутат, а также каменщик, юрист, экономист, режиссер массовых мероприятий.

В то время, как, согласно Закону «О государственных наградах Республики Крым», данной награды удостаиваются лица, которые сумели достичь значительных трудовых успехов, высокого профессионального мастерства в области кино, цирка, театра и музыки.

По их данным, хотя Разин сам себя называет бывшим руководителем «Ласкового мая», этот пост он официально не занимал. На том же сайте думы Ставропольского края отмечено, что в период активных настролей по стране группы «Ласковый май» Разин занимал должность зампредседателя колхоза им. Свердлова.

Затем он значился гендиректором Всесоюзной центральной творческой студии Минкультуры СССР для одаренных детей-сирот. В 1989-м - поступил в Свердловский государственный юридический институт.

Как уточняет Рамлер со ссылкой на КП, на сайте говорится: Разин А.А. является лауреатом 5 (пяти) песенных фестивалей. Но каких именно - не конкретизируется, не названы также даты и места их проведения.