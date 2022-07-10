WP: семья пропавшего на Украине солдата США обвинила Байдена в бездействии

Издание Washington Post утверждает, что родственники исчезнувшего на Украине американского наёмника адресовали Вашингтону претензии в бездействии.

Американская газета Washington Post утверждает, что на Украине пропал гражданин Соединённых Штатов Грейди Курпаси, который воевал за ВСУ в качестве морского пехотинца. Родные пропавшего американца обвинили президента США Джо Байдена и его администрацию в бездействии.

По мнению семьи Грейди Курпаси, Джо Байден недостаточно быстро предпринимает шаги на выстраивание переговоров с Москвой о судьбе исчезнувшего гражданина Соединённых Штатов. Также близкие Курпаси заявили, что Байден не общался с ними.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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