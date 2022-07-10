Актриса Кэмерон Диас рассказала, как перевезла наркотики в Марокко

До карьеры в Голливуде она была моделью, и ввязалась в авантюру, чтобы заработать денег, о чем жалеет по сей день.

Кэмерон Диас после 8-летнего перерыва опять возвращается на большой экран. Друг и коллега по цеху Джейми Фокс уговорил актрису сыграть вместе с ним в кинофильме Back in Action.

На фоне возобновления карьеры звезда дала большое интервью, в ходе которого рассказала о жуткой истории, которая приключилась с ней в молодости.

В 1990-е годы Кэмерон жила в Париже, она позиционировала себя начинающей моделью. На тот момент с деньгами у нее было не очень, и потому Диас цеплялась за любую возможность подзаработать.

И однажды ей предложили перевезти некий груз в Марокко. Будущая звезда согласилась, не уточняя детали. "Я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь Богом», — рассказала о том периоде блондинка.

Кэмерон не знала, что перевозит запрещенные вещества, и, прибыв в аэропорт, начала паниковать. «Это было начало девяностых, мне дали запертый чемодан, в котором якобы были мои «костюмы».

Сотрудникам безопасности, которые ее остановили, Кэмерон сказала, что "понятия не имеет", чье это. Актриса отдала им чемодан и сумела избежать 10-летнего тюремного заключения за наркотики.

После этого будущая звезда пообещала себе больше не ввязываться в авантюры и не искать работу в Париже. Она перебралась в Лос-Анджелес и удачно прошла кастинг для кино, которое принесло ей известность: Кэмерон сыграла с Джими Керри в комедии «Маска».

Актриса снялась в лентах «Ангелы Чарли», «Ванильное небо», «Быть Джоном Малковичем», «Однажды в Вегасе», «Очень плохая училка» и других.