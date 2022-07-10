Актриса Кэмерон Диас рассказала, как перевезла наркотики в Марокко
До карьеры в Голливуде она была моделью, и ввязалась в авантюру, чтобы заработать денег, о чем жалеет по сей день.
Кэмерон Диас после 8-летнего перерыва опять возвращается на большой экран. Друг и коллега по цеху Джейми Фокс уговорил актрису сыграть вместе с ним в кинофильме Back in Action.
На фоне возобновления карьеры звезда дала большое интервью, в ходе которого рассказала о жуткой истории, которая приключилась с ней в молодости.
В 1990-е годы Кэмерон жила в Париже, она позиционировала себя начинающей моделью. На тот момент с деньгами у нее было не очень, и потому Диас цеплялась за любую возможность подзаработать.
И однажды ей предложили перевезти некий груз в Марокко. Будущая звезда согласилась, не уточняя детали. "Я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь Богом», — рассказала о том периоде блондинка.
Кэмерон не знала, что перевозит запрещенные вещества, и, прибыв в аэропорт, начала паниковать. «Это было начало девяностых, мне дали запертый чемодан, в котором якобы были мои «костюмы».
Сотрудникам безопасности, которые ее остановили, Кэмерон сказала, что "понятия не имеет", чье это. Актриса отдала им чемодан и сумела избежать 10-летнего тюремного заключения за наркотики.
После этого будущая звезда пообещала себе больше не ввязываться в авантюры и не искать работу в Париже. Она перебралась в Лос-Анджелес и удачно прошла кастинг для кино, которое принесло ей известность: Кэмерон сыграла с Джими Керри в комедии «Маска».
Актриса снялась в лентах «Ангелы Чарли», «Ванильное небо», «Быть Джоном Малковичем», «Однажды в Вегасе», «Очень плохая училка» и других.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Le Figaro: экс-президент Польши Лех Валенса хочет сократить население РФ до 50 млн
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Умение говорить НЕТ: почему это важно, и как научиться это делать?
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии