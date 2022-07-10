Байден призывает американцев устраивать митинги во всех штатах Америки
Джо Байден обратился к гражданам США с призывом продолжать протесты против решения Верховного суда.
Пресс-служба Белого дома сообщает о том, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден призывает людей устраивать массовые митинги по всей стране, дабы высказать своё недовольство решением Верховного суда касательно отмены конституционных гарантий права на аборт.
Байден считает, что изменить решение Верховного суда США может не правительство, а лишь недовольные граждане, которые посредством демонстраций показывают своё отношение к запретам на аборты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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