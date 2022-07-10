Финский историк Ялонен предложил Западу начать войну с РФ из-за Украины
Историк из Финляндии Юсси Ялонен утверждает, что государства Запада должныть начать военный конфликт с Россией из-за её спецоперации на Украине.
Учёный-историк из Финляндии Юсси Ялонен дал интервью порталу Verkkouutiset, где заявил, что стратегия коллективного Запада по поддержке Украины поставками вооружений, боеприпасов и оружия не сработала, ввиду чего российские войска продолжают добиваться успехов на Донбассе.
По мнению Ялонена, странам-участницам НАТО и Европейского союза рано или поздно нужно будет принять решение о начале прямой войны с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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