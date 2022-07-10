Джо Байден призвал население США к массовым протестам
Байден обратился к американской нации с просьбой продолжать протесты из-за запрета на аборты в США.
10 июля Джо Байден вновь прокомментировал отмену судебного прецедента "Роу против Уэйда" 1973 года, который давал право гражданам США на аборт, которого у американцев теперь не имеется.
По мнению Байдена, граждане Соединённых Штатов обязаны продолжать массовые протесты и выражать своё желание делать аборты, однако он сам намеревается проверить собственные полномочия, узнав, можно ли ввести режим ЧП в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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