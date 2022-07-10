Le Figaro: экс-президент Польши Лех Валенса хочет сократить население РФ до 50 млн
Бывший польский президент Лех Валенса заявил о необходимости сократить население России до пятидесяти миллионов человек.
Вечером 10 июля французское новостное агентство Le Figaro обнародовало интервью с бывшим президентом Польши Лехом Валенсой, который заявил, что государства коллективного Запада должны либо искусственно изменить политический строй в России, либо сократить её население до численности в 50 миллионов человек.
По мнению Валенсы, для достижения второй из поставленных целей западным странам надо заставить взбунтоваться 60 народов России, которые стали её жителями на протяжении старой и новейшей мировой истории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Le Figaro: экс-президент Польши Лех Валенса хочет сократить население РФ до 50 млн
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